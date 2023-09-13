Бывший форвард НБА скончался в возрасте 42 лет
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Бывший игрок НБА Брэндон Хантер, выступавший за «Орландо Мэджик» и «Бостон Селтикс», скончался в возрасте 42 лет.
«Мы с глубоким прискорбием узнали о смерти нашего бывшего партнёра по команде Брэндона Хантера. Выражаем глубочайшие соболезнования всей семье Хантера», — говорится в заявлении «Орландо».
Хантер попал в НБА, когда «Бостон Селтикс» выбрал его во втором раунде драфта 2003 года. Он провел один сезон за «Селтикс» и один за «Мэджик», сыграв в общей сложности 67 матчей.
Хантер был отличным игроком в университете Огайо. Он трижды входил в первую команду All-MAC, в том числе и в свой последний сезон (2002/2003), когда набирал 21,5 очка, делал 12,6 подбора и 1,2 блок-шота в среднем за игру.
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