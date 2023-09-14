Шелберн — о звёздном статусе Гилджес-Александера: теперь вы наверняка об этом знаете

Обозреватель и инсайдер ESPN Рамона Шелберн высказалась по поводу звёздного разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера после его выступления на чемпионате мира по баскетболу — 2023 в составе сборной Канады.
«Когда речь идёт о матче НБА, то всё сводится к силе звёзд. В сборной Канады есть звезда в лице Гилджес-Александера. Если вы не в курсе, то теперь наверняка об этом знаете. У «Оклахома-Сити» тоже есть звезда. Именно это мы и увидели на этом турнире», — приводит слова Шелберн Sports Illustrated.
Напомним, в минувшем регулярном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 25-летний Гилджес-Александер принял участие в 68 матчах, набирая в среднем 31,4 очка, 5,5 передачи и 4,8 подбора при общем 51% реализации бросков с игры, 34,5% — трёхочковых.
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