Чарльз Баркли: я был удивлён тем фактом, что «Даллас» решил переподписать Кайри Ирвинга

Член Зала славы баскетбола, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли признался, что удивился решением руководства «Даллас Маверикс» продлить контракт со звёздным разыгрывающим Кайри Ирвингом после открытия рынка свободных агентов.
«Если честно, я был удивлён тем фактом, что «Даллас» решил переподписать Кайри Ирвинга. Я на их месте избавился бы от него по схеме «сайн-энд-трейд» и ушёл в небольшую перестройку. Я действительно думал, что «Маверикс» так и поступят», — заявил Баркли в подкасте Билла Симмонса.
Ирвинг и Уэстбрук тренируются вместе в межсезонье:
Напомним, 31-летний Ирвинг перешёл в «Даллас» по ходу минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в результате обмена из «Бруклин Нетс» перед дедлайном.
Минувшим летом разыгрывающий подписал с «Маверикс» новый трёхлетний контракт, согласно которому он заработает $ 126 млн, из которых $ 6 млн могут быть выплачены в виде премиальных. Они зависят от количества проведённых матчей и от результатов команды.
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