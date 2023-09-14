Генменеджер «Хьюстона» — о Диллоне Бруксе: весь мир признал, что он хороший игрок
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Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Рафаэль Стоун прокомментировал выступление лёгкого форварда команды Диллона Брукса на чемпионате мира по баскетболу — 2023, в котором сборная Канады Брукса заняла итоговое третье место, обыграв в матче за третье месте сборную США со счётом 127:118 в овертайме.
«Я очень рад за Диллона. По большому счёту это тот игрок, которого мы думали подписать, так что это совсем не удивляет… О нём бытует ошибочное и неправильное мнение — весь мир на прошлой неделе как бы признал, что он действительно хороший баскетболист», — приводит слова Стоуна Houston Chronicle.
Отметим, что в игре с американцами Брукс отметился 39 набранными очками. Баскетболист также был признан лучшим защитником минувшего турнира.
Как завершился финал ЧМ-2023:
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