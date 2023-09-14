Эксперт рассказал, в каком случае Джеймс Харден может оказаться в «Клипперс»

Известный инсайдер и аналитик ESPN Зак Лоу выразил мнение, что на старте регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» смогут договориться об обмене звёздного разыгрывающего Джеймса Хардена.
«Если бы «Клипперс» предложили за Джеймса Хардена два драфт-пика первого раунда без Теренса Мэнна, то такая сделка имеет право на существование. Я не думаю, что «Клипперс» и «Сиксерс» были близки к подобному обмену. Единственный вариант, который я вижу для «Сиксерс», — это притащить Хардена в свой тренировочный лагерь.
Сам Джеймс тем временем неплохо показывает себя на площадке — с лучшей стороны. А «Клипперс», как и другие команды, которые претендуют на чемпионство, неудачно играют в первых 20 матчах. Тогда они впадают в отчаяние, и, возможно, согласятся на такие условия», — приводит слова Лоу Sports Illustrated.
Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена:
Напомним, у Хардена испорчены отношения с руководством «Филадельфии». Особенное недовольство защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. Сообщалось, что Харден назвал Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.
В середине августа отмечалось, что 34-летний баскетболист по-прежнему нацелен сменить команду и его приоритетным вариантом являются «парусники».
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