Адетокунбо: во мне есть и нигирийская, и греческая сторона

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался по поводу своего происхождения.

«Я думаю, что мои ценности и принципы, это моя нигерийская сторона, потому что мои родители были нигерийцами, мы выросли в нигерийской семье… Но то, как я работаю, это скорее греческая сторона, европейская, потому что я учился в греческой школе, а большинство моих друзей – греки и европейцы. Во мне намешано и то, и другое», — приводит слова Адетокунбо talkbasket.

Яннис Адетокунбо в минувшем сезоне принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем за игру набирал 31,1 очка, совершал 11,8 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.

«Милуоки» Янниса занял первое место в таблице Восточной конференции, но сенсационно вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в серии «Майами Хит» со счётом 1-4.