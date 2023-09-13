Адетокунбо: во мне есть и нигирийская, и греческая сторона

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался по поводу своего происхождения.
«Я думаю, что мои ценности и принципы, это моя нигерийская сторона, потому что мои родители были нигерийцами, мы выросли в нигерийской семье… Но то, как я работаю, это скорее греческая сторона, европейская, потому что я учился в греческой школе, а большинство моих друзей – греки и европейцы. Во мне намешано и то, и другое», — приводит слова Адетокунбо talkbasket.
Яннис Адетокунбо в минувшем сезоне принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем за игру набирал 31,1 очка, совершал 11,8 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.
«Милуоки» Янниса занял первое место в таблице Восточной конференции, но сенсационно вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в серии «Майами Хит» со счётом 1-4.
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