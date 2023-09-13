Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Адетокунбо — о Вембаньяме: его талант явно не от мира сего, он может практически всё

Адетокунбо — о Вембаньяме: его талант явно не от мира сего, он может практически всё
Комментарии

Звёздный форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о о французском новичке «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме, выбранном на минувшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под общим первым номером.

«Меня поражает его талант, он явно не от мира сего. С его ростом он отлично двигается, также он замечательно читает игру. Он может практически всё, ему просто нужно обращать внимание на детали», — сказал Адетокунбо в интервью, опубликованном на YouTube-канале Bleav.

Ранее двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Томпсон назвал 19-летнего французского центрового самым разрекламированным молодым игроком в истории лиги.

Материалы по теме
Чемпион НБА: Вембаньяма пришёл в лигу как самый разрекламированный игрок в истории
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android