Адетокунбо — о Вембаньяме: его талант явно не от мира сего, он может практически всё

Звёздный форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о о французском новичке «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме, выбранном на минувшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под общим первым номером.

«Меня поражает его талант, он явно не от мира сего. С его ростом он отлично двигается, также он замечательно читает игру. Он может практически всё, ему просто нужно обращать внимание на детали», — сказал Адетокунбо в интервью, опубликованном на YouTube-канале Bleav.

Ранее двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Томпсон назвал 19-летнего французского центрового самым разрекламированным молодым игроком в истории лиги.