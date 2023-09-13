Адетокунбо — о Вембаньяме: его талант явно не от мира сего, он может практически всё
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Звёздный форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о о французском новичке «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме, выбранном на минувшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под общим первым номером.
«Меня поражает его талант, он явно не от мира сего. С его ростом он отлично двигается, также он замечательно читает игру. Он может практически всё, ему просто нужно обращать внимание на детали», — сказал Адетокунбо в интервью, опубликованном на YouTube-канале Bleav.
Ранее двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Томпсон назвал 19-летнего французского центрового самым разрекламированным молодым игроком в истории лиги.
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