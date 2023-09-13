МБА показала бэкстейдж медиа-дня в космической стилистике

Баскетбольный клуб МБА представил бэкстейдж со съёмок в рамках медиа-дня, на котором команда представила новую форму на предстоящий сезон.

Видео опубликовано в YouTube-канале ПБК МБА.

«Приятно прийти в такую мотивированную и хорошую организацию как МБА. Первые впечатления самые приятные, мне всё нравится. Самое главное — играть хорошо и показывать результат. Это уже не первый мой медиа-день, поэтому чувствую себя лучше, уже можно какие-то заученные позы для фотографии выбрать. Но лучший совет — просто быть расслабленным, и когда ты начинаешь импровизировать или дурачиться, получаются классные кадры, — прокомментировал участие в медиа-дне новичок команды форвард Владислав Трушкин.

«Такого рода мероприятия — это всегда хорошее настроение, вы проводите время вместе с командой не на тренировке, а в такой обстановке — это всегда интересно и весело. Это своего рода тимбилдинг», — добавил другой новобранец команды Евгений Минченко.