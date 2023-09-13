ЦСКА обыграл «Тюрк Телеком» в товарищеском матче. Астапкович прокомментировал победу

ЦСКА одержал победу в товарищеском матче с турецким клубом «Тюрк Телеком». Итоговый счёт встречи — 79:61.
Самым результативным игроком в составе армейцев стал форвард Антон Астапкович, набравший 18 очков.
«Мы движемся вперёд шаг за шагом, учимся прикрывать друг друга, сегодня это хорошо было заметно. Мы нашли в себе резервы сыграть второй день подряд. Мы все сегодня хорошо сыграли, особенно в защите, а нападение к нам придёт, мы его найдём. Продолжаем двигаться дальше. Впереди у нас «Анадолу Эфес», мы немного отдохнём и будем готовиться.
Тяжело ли играть второй день подряд? В целом ощущения были хорошими, дума, мы уже набрали те самые нужные кондиции. На самом деле не могу сказать, что было тяжело», — приводит слова Астапковича пресс-служба ЦСКА.
Накануне ЦСКА уступил другому турецкому клубу — «Бешикташу». Напомним, матч завершилася победой турецкого клуба со счётом 71:68.
- 13 сентября 2023
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