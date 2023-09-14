Оклахома-Сити представил план строительства новой аренды для «Тандер»

Власти Оклахома-Сити завершили разработку плана по строительству новой арены в центре города для местного клуба НБА, сообщает ESPN. Согласно их заявлению, «Тандер» обязались выступать на ней не менее 25 лет.

Реализация плана по строительству арены и обязательств клуба зависят от того, согласятся ли горожане по итогам голосования 12 декабря платить временный налог с продаж в размере одного цента. Ориентировочная стоимость стадиона составит минимум $ 900 млн. Владельцы «Тандер» обязались внести $ 50 млн.

«В ходе публичной дискуссии, продолжавшейся в прошлом году, жители Оклахома-Сити подавляющим большинством высказали мне два желания: во-первых, сохранить «Тандер» как можно дольше и, во-вторых, не повышать налоги, если этого можно избежать. Мы достигли этого с помощью предложенного плана. Это действительно беспроигрышный вариант для всех нас.

Возможно, самым важным аспектом соглашения является его продолжительность. Эти обязательства рассчитаны на вдвое больший срок чем те, которые мы получили в 2008 году. Они сохранят «Тандер» здесь и после 2050 года. Мои дети будут в моём возрасте, когда это соглашение закончится. В течение поколения мы сохраним экономический эффект и преимущества в качестве жизни, которые мы имеем как город, представленный в большой лиге. Это инвестиция, которая окупится много раз», — заявил мэр Оклахома-Сити Дэвид Холт.

В пресс-релизе, распространённым властями города, цитируется исследование, согласно которому экономический эффект «Тандер» оценивается в $ 600 млн в год. При этом присутствие клуба позволяет создать 3000 рабочих мест.

С момента переезда в Оклахома-Сити в 2008-м «Тандер» выступают в «Пэйком-центре». Эта арена была открыта в 2002 году. Долгосрочное соглашение франшизы о пребывании в Оклахома-Сити истекло в начале этого года, но «Тандер» осуществили его краткосрочное продление на время планирования строительства. Ожидается, что новая арена появится к открытию сезона-2029/2030.