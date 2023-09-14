Шэмс Чарания: «Рокетс» работают над обменом Портера из-за нападения на девушку

«Хьюстон Рокетс» уже начал работать над обменом защитника Кевина Портера-младшего в связи с обвинениями о нападении на девушку, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях.
«Хьюстон» ищет команды, которые будут заинтересованы в драфт-компенсации, чтобы принять в свою ведомость контракт Портера. Зарплата игрока в грядущем сезоне будет составлять $ 15,9 млн, а три следующих года в контракте не гарантированы. Таким образом, командам, получившим игрока, представится возможность избавиться от его зарплаты в ведомости уже через год.
Взамен «Рокетс» хотят получить состоявшегося баскетболиста, который будет получать стабильные игровые минуты на площадке. С подписаниями Фреда Ванвлита и Диллона Брукса техасцы собираются быть более конкурентоспособными в следующем сезоне.
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