Дуайт Ховард заявил о желании выступить за сборную США на Олимпиаде-2024

Чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард рассказал о том, что хотел бы выступить за сборную США на Олимпиаде в Париже.

«Если вы меня не позовёте, то я буду выступать за Тайвань и наберу 85 очков», — приводит слова Ховарда Legion Hoops.

Дуайт является обладателем золотой медали Олимпиады 2008 года, будучи частью известной The Redeem Team, собранной после неудачи США на Олимпиаде в Афинах. Также игрок является бронзовым медалистом чемпионата мира 2006 года.

За свою карьеру в НБА Ховард восемь раз участвовал на Матче всех звёзд, а также трижды подряд признавался лучшим обороняющимся игроком года.

Начиная с 2022 года, Ховард играет в тайваньском чемпионате. На минувшем ЧМ сборная США заняла четвёртое место.