Дуайт Ховард заявил о желании выступить за сборную США на Олимпиаде-2024
Поделиться
Чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард рассказал о том, что хотел бы выступить за сборную США на Олимпиаде в Париже.
«Если вы меня не позовёте, то я буду выступать за Тайвань и наберу 85 очков», — приводит слова Ховарда Legion Hoops.
Дуайт является обладателем золотой медали Олимпиады 2008 года, будучи частью известной The Redeem Team, собранной после неудачи США на Олимпиаде в Афинах. Также игрок является бронзовым медалистом чемпионата мира 2006 года.
За свою карьеру в НБА Ховард восемь раз участвовал на Матче всех звёзд, а также трижды подряд признавался лучшим обороняющимся игроком года.
Начиная с 2022 года, Ховард играет в тайваньском чемпионате. На минувшем ЧМ сборная США заняла четвёртое место.
Комментарии
- 14 сентября 2023
-
07:47
-
07:28
-
07:12
-
06:40
-
06:29
-
05:24
-
05:13
-
04:01
-
03:45
-
02:48
-
02:02
-
01:54
-
00:58
-
00:51
-
00:41
-
00:04
- 13 сентября 2023
-
23:39
-
23:24
-
22:36
-
22:15
-
21:31
-
20:58
-
20:40
-
19:37
-
19:18
-
18:28
-
18:04
-
17:24
-
16:28
-
15:50
-
14:31
-
13:22
-
12:25
-
11:29
-
11:15
Партнерский контент