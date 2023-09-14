Пол Джордж рассказал, как отметил обмен в «Клипперс»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж поделился подробностями того, как узнал о собственном обмене в калифорнийскую команду.
«В тот момент я был в Лас-Вегасе, а там как раз только что произошло крупное землетрясение. Думаю, мой обмен мог стать причиной этого катаклизма (смеётся).
Когда я узнал новости, я должен был отметить это событие. Я пошёл тусоваться и купил кучу сигар, их было штук 20. Я их отдавал даже людям, которых не знал. Я очень жёстко повеселился. Помню, в Вегасе со мной был ещё Лу Уильямс и Патрик Беверли.
Я в детстве был фанатом «Клипперс». Поэтому этот переход был для меня особенным. Не всем людям удаётся сыграть за свою домашнюю команду», — рассказал Джордж на собственном подкасте.
Обмен состоялся в 2019 году. «Клипперс» направили «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджеса-Александера и семь драфт-пиков.
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