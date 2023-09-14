Джордан Кларксон провёл индивидуальную тренировку в преддверии сезона НБА

Атакующий защитник, один из лидеров «Юты Джаз» Джордан Кларксон принял участие в индивидуальной тренировке под руководством известного персонального тренера Криса Брикли.

Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. В частности, Кларксон отрабатывал трёхочковые броски. В начале июля 31-летний баскетболист подписал с «Ютой» новый контракт на три года стоимостью $ 55 млн.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».

В минувшем сезоне сезоне защитник принял участие в 61 встрече. Его показатели составили 20,8 очка, 4,0 подбора и 4,4 передачи в среднем за игру. В январе текущего года сообщалось, что Кларксон отклонил предложение «Юты» о продлении контракта.

Джордан выступает в «Юте» с 2020 года. В состав «джазменов» он перешёл из «Кливленд Кавальерс». До «Кливленда» Кларксон успел поиграть в «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого и дебютировал в Национальной баскетбольной ассоциации.