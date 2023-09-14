Какое наказание должна дать НБА Кевину Портеру?

Позавчера Защитник «Хьюстон Рокетс» Кевин Портер был арестован и обвинён в нападении и удушении девушки в Нью-Йорке. По информации источника, 23-летний баскетболист был арестован на месте преступления в номере отеля. Портеру было предъявлено обвинение в нападении второй степени и удушении. Девушку доставили в больницу как минимум с одной сломанной костью и массовыми ушибами.

По информации источника, Кевин якобы несколько раз ударил девушку по имени Кайзера Гондрезик по лицу кулаком, нанеся ей рассечение над правым глазом. У девушки остались синяки, она испытала сильную боль. Сообщается также, что Портер также сильно сжал ей шею, что привело к затруднению дыхания, покраснению и синякам.

В случае, если игрок будет осуждён, по вашему мнению какие санкции должна применить лига по отношению к баскетболисту?