В магазине была обнаружена мини-версия Стефена Карри

В Сети появилось видео, на котором видно, как мужчина, похожий на Стефена Карри, гуляет по магазину и пародирует баскетболиста.

В магазина была обнаружена мини-версия Стефена Карри:

Регулярный сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) начнётся 25 октября. В 1-м туре «Уорриорз» встретятся с «Сан-Антонио Спёрс».

Стефен Карри — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри девять раз принимал участие в Матче звёзд НБА, неоднократно включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 и 2021 годах.