В магазине была обнаружена мини-версия Стефена Карри
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В Сети появилось видео, на котором видно, как мужчина, похожий на Стефена Карри, гуляет по магазину и пародирует баскетболиста.
В магазина была обнаружена мини-версия Стефена Карри:
Регулярный сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) начнётся 25 октября. В 1-м туре «Уорриорз» встретятся с «Сан-Антонио Спёрс».
Стефен Карри — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри девять раз принимал участие в Матче звёзд НБА, неоднократно включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 и 2021 годах.
Документалка о Стефене Карри:
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