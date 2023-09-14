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Владимир Гомельский: Федерация баскетбола Франции сама себя кастрировала

Владимир Гомельский: Федерация баскетбола Франции сама себя кастрировала
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Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал тот факт, что сборная Франции по баскетболу не стала включать разыгрывающего Томаса Эртеля в состав команды на чемпионат мира — 2023 из-за его игры России.

«Томас Эртель — высококлассный разыгрывающий. Его присутствие в составе могло бы сильно помочь сборной Франции. Но Федерация баскетбола Франции сама себя кастрировала», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, сборная Франции сенсационно не смогла преодолеть групповой этап чемпионата мира, после чего на команду обрушился шквал критики из-за того, что руководство приняло решение не включать в заявку игроков, выступающих в России.

Ранее баскетболист сборной Франции Эван Фурнье дал комментарий по поводу бана игроков, выступающих в России.

Мнение Фурнье:
Эван Фурнье: игроки, выступающие в России, должны выступать за свою сборную
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