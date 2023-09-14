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Бриджес после завершения карьеры хочет стать учителем

Бриджес после завершения карьеры хочет стать учителем
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Форвард «Бруклин Нетс» Микал Бриджес заявил, что после завершения карьеры баскетболиста он хотел бы стать учителем школы. Об этом сообщает NBA Buzz.

Микал Бриджес оказался в «Нетс» в середине нынешнего сезона вследствие обмена двукратного чемпиона НБА Кевина Дюранта в «Финикс Санз». За 27 сыгранных матчей в новой команде Бриджес в среднем набирал 26 очков.

На прошедшем чемпионате мира по баскетболу Бриджес выступал за национальную команду США. Бриджес отметился ярким моментом, забросив трёхочковый бросок в матче за третье место с Канадой, который перевёл встречу между командами в дополнительное время. Примечательно, что Бриджес намеренно промахнулся с линии штрафных при счёте 111:108 в пользу Канады.

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