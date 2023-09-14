Бриджес после завершения карьеры хочет стать учителем

Форвард «Бруклин Нетс» Микал Бриджес заявил, что после завершения карьеры баскетболиста он хотел бы стать учителем школы. Об этом сообщает NBA Buzz.

Микал Бриджес оказался в «Нетс» в середине нынешнего сезона вследствие обмена двукратного чемпиона НБА Кевина Дюранта в «Финикс Санз». За 27 сыгранных матчей в новой команде Бриджес в среднем набирал 26 очков.

На прошедшем чемпионате мира по баскетболу Бриджес выступал за национальную команду США. Бриджес отметился ярким моментом, забросив трёхочковый бросок в матче за третье место с Канадой, который перевёл встречу между командами в дополнительное время. Примечательно, что Бриджес намеренно промахнулся с линии штрафных при счёте 111:108 в пользу Канады.