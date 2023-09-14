Стефан Йович переходит в «Валенсию»

Сербский защитник Стефан Йович находится в стадии завершения сделки с «Валенсией», сообщает EFE.

Напомним, на данный момент Йович представляет «Сарагосу». Сумма выкупа составляет € 250 тысяч.

Ожидается, что 32-летний Йович подпишет контракт до конца сезона-2023/2024.

Йович был одним из ключевых игроков сборной Сербии на чемпионате мира по баскетболу — 2023. В среднем он набирал 5,9 очка и 5,6 передачи за игру.

Перед началом тренировочного лагеря «Валенсия» пополнила состав шестью игроками: Брэндон Дэвис, Дамьен Инглис, Семи Оджелие, Нейт Реуверс, Кассиус Робертсон и Бубакар Туре.

Сейчас испанская команда, которую тренирует Алекс Мумбру, готовится к Евролиге-2023-2024 и внутренним соревнованиям в Испании.