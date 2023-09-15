Стивен Эй Смит: нет необходимости задаваться вопросом, почему Леброн вызвался на Олимпиаду

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит выразил мнение, что слабое выступление сборной США по баскетболу на чемпионате мира — 2023 и проигрыш американцев сборной Канады в полуфинале турнира стали основными причинами, почему звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вызвался на предстоящую Олимпиаду.
«Сборная США проиграла Канаде, которую возглавил Диллон Брукс, выступавший в прошлом сезоне за «Мемфис Гриззлиз». Тот самый Диллон Брукс, который ничего не смог сделать в первом раунде плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс».
Этот парень набрал 39 очков и был признан ФИБА лучшим защитником турнира. Дамы и господа, нет необходимости задаваться вопросом, почему Леброн Джеймс, согласно последним сообщениям, вызвался на Олимпиаду-2024, которая пройдёт в Париже», — заявил Смит во время своего подкаста.
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