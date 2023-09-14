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Майлз Тёрнер рассказал, как фанаты «Индианы» начали болеть за «Лейкерс» Коби Брайанта

Майлз Тёрнер рассказал, как фанаты «Индианы» начали болеть за «Лейкерс» Коби Брайанта
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Центровой, один из лидеров «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер рассказал о том, как он играл против «Лос-Анджелес Лейкерс» с Коби Брайантом в свой первый год в НБА.

«Я помню, как мы играли против Коби Брайанта в мой первый год. В конце игры Коби в одиночку начал камбэк. Мы выигрывали Наступило решающее время, мы начали сдавать позиции, и Коби в одиночку возглавил целую серию возвращений. Это игра с одной цифрой — мы выигрывали больше чем на 10 очков всю игру. После этого он забивает четыре или пять бросков подряд, и фанаты начинают сходить с ума. Наши болельщики хотели, чтобы «Лейкерс» выиграли ту игру», — приводит слова Тёрнера Clutch Points.

Брайант всю карьеру (1996—2016) выступал за «Лос-Анджелес». Вместе с «озёрниками» он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. 18 раз Коби принимал участие в Матче всех звёзд. Кроме того, Брайант дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США.

Он погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна. В «Лейкерс» Коби выступал с 1996 по 2016 год.

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