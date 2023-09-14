Комиссионер НБА рассказал о своей позиции по поводу Джеймса Хардена и Дэмьена Лилларда

Комиссионер НБА Адам Сильвер высказался по поводу конфликта Джеймса Хардена с руководством «Филадельфии Сиксерс», а также по поводу запроса Дэмьена Лилларда на обмен из «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Как представитель лиги я не люблю их. Как лига мы хотим, чтобы игроки и команды выполняли свои контракты. Я слежу за ситуацией в Портленде и Филадельфии и надеюсь, что до начала сезона они будут разрешены к всеобщему удовлетворению. Я рад, что ситуация немного успокоилась, по крайней мере, в плане публичного обсуждения», — приводит слова Сильвера Clutch Points.

Ранее стало известно, что Джеймс запросил обмен в другую команду. Отмечалось, что у Хардена испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Особенное недовольство Джеймс испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. Сообщалось, что Харден назвал Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.