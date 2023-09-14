Евролига ввела новую судейскую процедуру

Сегодня, 14 сентября, в Барселоне состоялась встреча представителей Евролиги, в которой также участвовало по одному игроку из клубов, выступающих в европейском баскетбольном турнире. Обсуждались актуальные вопросы в преддверии нового сезона. Об этом сообщает Basket News.

По информации источника, стороны пришли к соглашению, что в новом сезоне Евролиги судьи и капитаны команд перед каждой игрой будут встречаться на площадке для обсуждения любых вопросов, включая правила и другую интересующую информацию. При этом судьи будут напоминать игрокам, что необходимо соблюдать рамки приличия и вести себя спортивно.

Напомним, действующим чемпионом Евролиги является мадридский «Реал», который в «Финале четырёх» обыграл сначала каталонскую «Барселону» (78:68), а затем в финале выиграл у греческого «Олимпиакоса» со счётом 79:78.