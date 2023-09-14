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Аналитик НБА: Коби Брайант был бы гораздо эффективнее, выступай он в наши дни

Аналитик НБА: Коби Брайант был бы гораздо эффективнее, выступай он в наши дни
Коби Брайант
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Аналитик НБА Джейсон Тимпф порассуждал на тему выступления бывшего игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта в сегодняшней лиге.

«Что было бы, если бы Коби играл в наши дни? Он являлся жертвой обстоятельств. По моему мнению, в наши дни одержимость эффективностью — это лучшее подтверждение того факта, что, если бы он играл сегодня, он бы был гораздо более эффективным, чем в конце 2000-х.

В сезоне 2013 года он набирал в среднем 27, 3 очка и отдавал 6 передач и при этом попадал 50,4% бросков, что стало самым высоким показателем в его карьере.

Так что в буквальном смысле он достиг пика своей эффективности в 2013 году, как раз перед тем, как получил травму. По мере того как менялась лига, ему уже было 34 года. Все, кто играл в конце 2000-х, середине 2000-х и начале 2000-х, столкнулись с тяжёлой игрой, с очень малым количеством открываний, очень медленным темпом, и парням просто приходилось брать на себя много действительно тяжёлых бросков. Не сравнивайте совершенно другую игру в баскетбол с нынешними днями. Это не одно и то же», – сказал Тимпф в подкасте Hoops Tonight.

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