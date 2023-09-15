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Шэмс Чарания: «Рокетс» активно взаимодействуют с несколькими командами по обмену Портера

Шэмс Чарания: «Рокетс» активно взаимодействуют с несколькими командами по обмену Портера
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Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания высказался по поводу обмена «Хьюстон Рокетс» разыгрывающего Кевина Портера-младшего. Портер был арестован за нападение на свою девушку в отеле.

«Рокетс» активно взаимодействуют с несколькими командами по поводу обмена Кевина Портера. Возможно, мы увидим сделку, где будут задействованы несколько драфт-пиков», — написал Чарания в своих социальных сетях.

Напомним, 23-летний баскетболист был арестован на месте преступления в номере отеля. Портеру было предъявлено обвинение в нападении второй степени и удушении. Девушку доставили в больницу с как минимум одной сломанной костью и множеством ушибов.

В минувшем регулярном сезоне Портер принял участие в 59 матчах, набирая в среднем 19,2 очка, 5,7 передачи и 5,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 44,2, трёхочковых — 36,6.

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