Перкинс назвал стартовую пятёрку, которая должна представлять сборную США на ОИ-2024

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс озвучил собственную стартовую пятёрку, которая должна представлять сборную США по баскетболу на Олимпиаде 2024 года.

В частности, Перкинс в качестве первого номера выбрал звёздного разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри. Второй и третий номера должны занять форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

На четвёртую позицию, по мнению эксперта, должен претендовать лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант, а позицию центрового, пятого номера — бигмен «Лейкерс» Энтони Дэвис, предпочитающий играть на позиции тяжёлого форварда.