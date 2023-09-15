Перкинс назвал стартовую пятёрку, которая должна представлять сборную США на ОИ-2024
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс озвучил собственную стартовую пятёрку, которая должна представлять сборную США по баскетболу на Олимпиаде 2024 года.
В частности, Перкинс в качестве первого номера выбрал звёздного разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри. Второй и третий номера должны занять форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.
На четвёртую позицию, по мнению эксперта, должен претендовать лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант, а позицию центрового, пятого номера — бигмен «Лейкерс» Энтони Дэвис, предпочитающий играть на позиции тяжёлого форварда.
Лучшие разыгрывающие по версии Перкинса:
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