Стэнли Джонсон жёстко ответил фанату, критиковавшему его в социальных сетях

Лёгкий форвард Стэнли Джонсон, выступавший в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Сан-Антонио Спёрс», в социальных сетях пообщался одним из болельщиков, который критически отзывался о баскетболисте, когда тот выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
Напомним, Джонсон представлял «Лейкерс» в сезоне-2021/2022, где набирал в среднем 6,7 очка, 3,2 подбора и 1,7 передачи, проводя на площадке 22,8 минуты. По ходу сезона-2022/2023 форвард был отчислен «Сан-Антонио».
Болельщик: «Ты должен оказаться в тюрьме за то, как ты играл, будучи игроком «Лейкерс».
Стэнли Джонсон: «Я — в тюрьме? Что я сделал?»
Болельщик: «Не знаю, я не следил пристально за тем сезоном, но помню, что мы практически размахивали белым флагом, когда «Лейкерс» подписали тебя».
Стэнли Джонсон: «Смех. Не думаю, что ты вообще следил за сезоном».
Болельщик: «Стэнли Джонсон — в стартовой пятёрке. Считай, мы уже проиграли».
Стэнли Джонсон: «Я подписал контракт, так как лига разрешила командам приглашать дополнительных игроков из-за ситуации с COVID. Как мне на это реагировать?»
Болельщик: «Что?»
Стэнли Джонсон: «Ты даже не следил за сезоном, клоун. Когда я подписал контракт, команде нужны были игроки из-за COVID. Я подписал два 10-дневных контракта, затем — обычный двухлетний».
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