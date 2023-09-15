Лайлз: вы не можете называть себя чемпионами мира, если не встречаетесь с остальным миром

26-летний американский легкоатлет Ноа Лайлз вновь высказался по поводу ранее сказанных им слов о том, что чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не может расцениваться как «чемпион мира».

«У нас есть потрясающие и, вероятно, лучшие в мире баскетболисты. Просто вы не можете называть себя чемпионами мира, если не встречаетесь с остальным миром», — заявил Лайлз в подкасте I AM ATHLETE.

Напомним, до начала минувшего чемпионата мира по баскетболу начались разговоры о том, имеют ли право обладатели титула НБА называть себя чемпионами мира. Такая практика традиционно свойственна и болельщикам, и медиа.

Ноа Лайлз, в свою очередь, высмеял эту традицию, заявив о раздутой гордости своих соотечественников. На ЧМ американцы сначала уступили сборной Германии в полуфинале, а потом и канадцам в матче за третье место. Сборная США во второй раз подряд остаётся без медалей чемпионата мира.