Ламаркус Олдридж назвал команду, в которой хотел бы начать тренерскую деятельность

Завершивший в марте профессиональную карьеру тяжёлый форвард Ламаркус Олдридж признался, что хотел бы войти в тренерский штаб «Сан-Антонио Спёрс».
«Ты бы рассмотрел вариант с приходом в «Спёрс» на позицию тренера? Например, тренер по развитию? Думаю, ты бы точно помог Виктору Вембаньяме», — задал вопрос Олдриджу один из пользователей в социальных сетях.
«Да», — кратко ответил Ламаркус.
Ламаркус Олдридж — семикратный участник Матча всех звёзд. Большую часть своей карьеры «большой» провёл в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс» — девять сезонов (2006–2015). Затем на протяжении шести сезонов Олдридж выступал за «Сан-Антонио Спёрс» (2015–2021) и два сезона — в «Бруклине» (2021–2022).
Отметим, что в апреле 2021 года Олдридж также объявлял о завершении карьеры в связи с сердечной аритмией, но позже получил разрешение на то, чтобы возобновить карьеру, и вернулся в «Нетс».
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