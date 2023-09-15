Ламаркус Олдридж назвал команду, в которой хотел бы начать тренерскую деятельность

Завершивший в марте профессиональную карьеру тяжёлый форвард Ламаркус Олдридж признался, что хотел бы войти в тренерский штаб «Сан-Антонио Спёрс».

«Ты бы рассмотрел вариант с приходом в «Спёрс» на позицию тренера? Например, тренер по развитию? Думаю, ты бы точно помог Виктору Вембаньяме», — задал вопрос Олдриджу один из пользователей в социальных сетях.

«Да», — кратко ответил Ламаркус.

Ламаркус Олдридж — семикратный участник Матча всех звёзд. Большую часть своей карьеры «большой» провёл в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс» — девять сезонов (2006–2015). Затем на протяжении шести сезонов Олдридж выступал за «Сан-Антонио Спёрс» (2015–2021) и два сезона — в «Бруклине» (2021–2022).

Отметим, что в апреле 2021 года Олдридж также объявлял о завершении карьеры в связи с сердечной аритмией, но позже получил разрешение на то, чтобы возобновить карьеру, и вернулся в «Нетс».