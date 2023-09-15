Пол Джордж провёл индивидуальную тренировку с тяжёлым форвардом «Портленда»
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Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж провёл индивидуальную тренировку с тяжёлым форвардом «Портленд Трэйл Блэйзерс» Джабари Уокером, показав ему фирменные движения.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».
Пол Джордж — восьмикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), входивший четыре раза в сборные лучших игроков по игре в защите. По итогам сезона-2018/2019 Джордж стал лидером по перехватам.
Джабари Уокер — 21-летний новичок, выбранный на драфте НБА 2022 года под общим 57-м номером. В дебютном сезоне бигмен принял участие в 56 матчах, в которых набирал в среднем 3,9 очка, 2,3 подбора и 0,6 передачи, проводя на площадке 11,1 минуты.
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