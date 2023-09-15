Сын Кармело Энтони: мой отец сейчас дал бы жару любому игроку в НБА

Сын бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони Киян выразил мнение, что его отец до сих пор способен играть на высоком уровне, так как находится в хорошей игровой форме.

«Люди полагают, что завершение карьеры — это когда 60-летний человек сидит на своей кроватке на протяжении всего дня. Он бы сейчас дал жару любому игроку в НБА», — приводит слова Кияана Overtime.

Напомним, в конце мая 2023 года Энтони объявил о завершении профессиональной карьеры. В прошлом сезоне-2021/2022 39-летний форвард выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», который покинул прошлым летом и с тех пор пребывал в статусе свободного агента.

За время карьеры в НБА Кармело Энтони играл за такие клубы, как «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Энтони также входит в топ-75 лучших игроков в истории организации.