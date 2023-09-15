Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт рассказал, в каком случае Яннис Адетокунбо может покинуть «Милуоки»

Эксперт рассказал, в каком случае Яннис Адетокунбо может покинуть «Милуоки»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший ассистент генерального менеджера «Бруклин Нетс», а ныне эксперт Бобби Маркс выразил мнение, что уход разыгрывающего Джру Холидэя из «Милуоки Бакс» может спровоцировать и уход Янниса Адетокунбо из висконсинского клуба.

«Я больше обеспокоен тем, какое будущее будет у Джру Холидэя. По моему мнению, именно он будет икс-фактором. За этим я и слежу. Если «Бакс» потеряют его, то у них будут большие проблемы», — заявил Маркс во время эфира SiriusXM NBA Radio.

Яннис Адетокунбо посетил чемпионский матч Лионеля Месси:

Напомним, Яннис Адетокунбо всю свою карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) провёл за «Милуоки». В составе этой команды он стал чемпионом в 2021 году, а также дважды признавался MVP лиги (2019, 2020).

Недавно греческий форвард заявил, что не собирается играть всю карьеру за «Милуоки», если те не продемонстрируют свои амбиции продолжать строить чемпионскую команду.

Яннис — пока что в списке:
Пять самых преданных игроков в НБА. Кто дольше всех остаётся в одной команде?
Пять самых преданных игроков в НБА. Кто дольше всех остаётся в одной команде?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android