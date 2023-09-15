Джо Помплиано: владелец «Финикс Санз» раздаст фанатам бесплатные телевизионные антенны

Владелец «Финикс Санз» Мэтью Ишбиа раздаст телевизионные антенны всем фанатам, у которых нет возможности посмотреть матчи команды. Об этом сообщил журналист Джо Помплиано в своих социальных сетях. По информации источника, любой желающий может заполнить форму, и антенна будет отправлена прямо к нему домой.
Регулярный чемпионат НБА стартует 24 октября и продлится до 14 апреля. В его рамках будет сыграно 1230 матчей. «Финикс Санз» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз» в первой игровой день регулярного сезона. Встреча пройдёт в Сан-Франциско.
В прошлом сезоне «Санз» заняли четвёртое место по итогам регулярного чемпионата в Западной конференции с 127 очками. В плей-офф команда дошла до полуфинала конференции. В 1/4 финала «Санз» обыграли «Миннесоту Тимбервулвз» (4-1 — счёт серии), а вот в 1/2 финала проиграли «Денвер Наггетс» (2-4 — счёт серии).
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