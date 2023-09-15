Энтони Эдвардс ответил на вопрос, кого бы обменял из «Миннесоты» — Гобера или Таунса

Звёздный атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс ответил на вопрос, кого из партнёров по команде он бы обменял. Эдвардсу предложили выбор между центровыми Руди Гобером и Карлом-Энтони Таунсом.
«Кого бы обменял? Ни того, ни другого, мужик. Мне нравятся все мои товарищи по команде. Я люблю их. Они мои братья. Я бы не променял ни одного из них», — приводит слова Эдвардса Yahoo Sports.
Напомним, 3 июля стало известно, что Эдвардс достиг пятилетнего соглашения с «Миннесотой» с общей выплатой игроку вплоть до $ 260 млн. Контракт рассчитан на пять лет. В минувшем сезоне НБА Энтони принял участие в 86 играх, в среднем набирая 24,8 очка, делая 5,8 подбора и отдавая 4,5 передачи.
Эдвардс обвинён в нападении на фаната после инцидента со стулом:
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