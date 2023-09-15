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Барри Джексон рассказал, кого «Майами» назначит разыгрывающим, если не подпишет Лилларда

Барри Джексон рассказал, кого «Майами» назначит разыгрывающим, если не подпишет Лилларда
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«Майами Хит» назначит разыгрывающим Тайлер Хирроу или Джош Ричардсон, в случаи неудачи в приобретении Дэмиана Лилларда в ближайшее время, сообщает журналист Барри Джексон.

«Кайл Лоури — естественный разыгрывающий в составе «Хит», но человек, знакомый с мышлением команды, сказал, что он не удивится, если «Хит» выберут Тайлера Хирроу или даже Джоша Ричардсона в качестве основного разыгрывающего, если не смогут приобрести Лилларда до открытия сезона», — написал Барри Джексон из «Майами Геральд».

В прошлом сезоне НБА «Майами Хит» занял седьмое место в регулярном чемпионате восточной конференции. В плей-офф команда дошла до самого финала, где проиграла «Денвер Наггетс» (1-4 – счёт серии).

Регулярный чемпионат НБА стартует 24 октября и продлится до 14 апреля. В его рамках будет сыграно 1230 матчей. Первый матч для «Майами Хит» пройдёт 26 сентября. Клуб из Флориды на своей площадке примет «Детройт Пистонс».

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