Кендрик Перкинс предположил, каким образом можно повысить интерес к турниру плей-ин НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс предложил внести изменения в проведении турнира плей-ин перед плей-офф НБА.
«Если в этом сезоне всё пойдёт хорошо, возможно, следует задуматься о том, чтобы добавить награду MVP турнира плей-ин уже через сезон. Возможно, MVP этого турина автоматически попадает в одну из символических пятёрок регулярного чемпионата», — заявил Перкинс в эфире NBA Today.
Отметим, что в турнире плей-ин принимают участие команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата 7–10-е места в своих конференциях. Эти команды продолжают вести борьбу за попадание в плей-офф с седьмого и восьмого посевов.
Ранее Перкинс назвал собственную стартовую пятёрку, которая должна представлять сборную США по баскетболу на Олимпиаде 2024 года.
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