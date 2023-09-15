«Такой сделки просто нет». Эксперт оценил перспективы перехода Дэмьена Лилларда в «Майами»

Североамериканский журналист и эксперт ESPN Тим Бонтемпс высказался о возможном обмене звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда в «Майами Хит».
Бонтемпс также упомянул сделку между «Ютой Джаз» и «Миннесотой Тимбервулвз» с участием центрового Руди Гобера. Обмен состоялся в 2022 году.
«Может быть, эта сделка не так идеальна или просто похожа на сделку, которую провернула «Миннесота» с Руди Гобером год назад. Но такой сделки просто не существует», — приводит слова Бонтемпса ESPN.
Лиллард помогает дочери забивать сверху:
Напомним, минувшем летом Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Самой предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагают «Хит».
В 2022 году «Юта» обменяла Руди Гобера в «Миннесоту». «Волкам» пришлось отдать за 31-летнего баскетболиста Малика Бизли, Патрика Беверли, Уокера Кесслера, Джарреда Вандербилта, Леандро Больмаро и большое количество драфт-пиков.
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