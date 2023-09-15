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Майлз Тёрнер заявил, что Лу Уильямс и Джамал Кроуфорд заслуживают места в Зале славы

Майлз Тёрнер заявил, что Лу Уильямс и Джамал Кроуфорд заслуживают места в Зале славы
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Центровой «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер рассказал о своём отношении к завершившим карьеру Лу Уильямсу и Джамалу Кроуфорду, каждый из которых по три раза признавался лучшим шестым игроком НБА, а также высказал мнение, заслуживают ли они включения в Зал славы.

«Да, за то, что они сделали в культурном плане, они заслуживают места в Зале славы. Но с точки зрения бизнеса этой лиги они никогда не получат признания, которого заслуживают. От обычных болельщиков и людей, которые находятся в комитете, не думаю, что они получат почести, которых заслуживают», — сказал Тёрнер в интервью YouTube-каналу Tidal League.

Майлз Тёрнер был выбран «Индианой» на драфте НБА 2015 года под 11-м номером. Прошлый сезон стал для Тёрнера лучшим в индивидуальном плане. Он набирал в среднем за игру 18 очков, совершал 7,5 подбора и отдавал 1,4 результативной передачи.

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