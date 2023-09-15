Зубков: есть желание доказать, что результат прошлого сезона — ошибка

Капитан баскетбольного «Зенита» Андрей Зубков поделился ожиданиями от престоящего сезона-2023/2024, расскав об отношении к четвёртому месту в прошлом ссезоне Единой лиги ВТБ.
«Есть желание доказать, что результат прошлого сезона — это ошибка. Судя по составу, именам, мы должны быть в финале 100 процентов. А финал может быть разным, все может быть. Думаю, что мы должны стать чемпионами.
Говоря о конкурентах, тяжело выделить всех. Я читал, как все усилились. По играм много кого не видели. На сборах в Турции с нами были «Руна», «Уралмаш» и «Енисей». Все команды хорошо укомплектовались. Все зависит от нашего подхода, как мы будем относиться к игре, к своему здоровью, в каком состоянии мы будем. Если говорить конкретно, то это УНИКС, «Локомотив-Кубань», ЦСКА. Много команд хорошо усилились», — сказал Зубков в интервью «Спорт день за днём».
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