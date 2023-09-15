Перкинс: если бы я был бы партнёром Янниса, чувствовал бы себя неуважительно

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс рассказал, как бы себя чувствовал на месте партнера Янниса Адетокунбо из «Милуоки Бакс».

«Если я являюсь партнёром Янниса по команде, я чувствую себя немного неуважительно, потому что «Бакс» сделали все, что в их силах, чтобы убедиться, что они окружили Янниса всем, чтобы добиться успеха. Господи, у них был лучший результат в лиге в прошлом сезоне. Они только что не проиграли «Майами Хит», и это был провал, но в конце концов, когда дело доходит до агрессивности в межсезонье, «Бакс» заключают сделку с Джру Холидэем. Я имею в виду, подумайте о том, что они добавили, они добавили Малика Бизли в это межсезонье, который мне очень нравится, они вернули Джея Краудера, у вас все ещё есть Бобби Портис.

У вас есть команда чемпионского уровня, и команда, которая снова и снова доказывала вам, что мы готовы ради вас сделать всё что угодно. Поэтому я действительно не понимаю, откуда берётся эта энергия. Иногда я понимаю, но Яннису не обязательно использовать тактику переговоров, потому что он получит супермаксимальный контракт или все, что «Бакс» могут предложить ему или любой другой команде, несмотря ни на что», – сказал Перкинс в эфире ESPN.