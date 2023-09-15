Эдриан Войнаровски: 38-летний Тадж Гибсон подписал контракт с «Вашингтоном»

Известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что свободный агент Тадж Гибсон подписал контракт с «Вашингтон Уизардс».

«Свободный агент Тадж Гибсон возвращается в «Вашингтон Уизардс», подписав однолетний контракт стоимостью $ 3,2 млн. Об этом ESPN сообщил агент Марк Бартельштейн из Priority Sports. Для 38-летнего Гибсона этот сезон станет 15-м в Национальной баскетбольной ассоциации», — написал Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

В минувшем сезоне Тадж Гибсон принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Вашингтон Уизардс», набирая 3,5 очка и совершая 1,9 подбора в среднем за игру.

Гибсон был выбран «Чикаго Буллз» на драфте НБА 2009 года под 26-м номером.