Неманья Бьелица и Милош Теодосич провели тренировку в составе «Црвены Звезды»

Новоиспечённый тяжёлый форвард сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» Неманья Бьелица принял участие в индивидуальной тренировке. Соответствующие фотографии были опубликованы пресс-службой Евролиги.

Примечательно, что на фотографиях также был запечатлён разыгрывающий Милош Теодосич, выступавший за московский ЦСКА с 2011 по 2017 год.

Неманья Бьелица Фото: Пресс-служба Евролиги

Милош Теодосич Фото: Пресс-служба Евролиги

Напомним, ранее стало известно, что Бьелица подписал с «Црвеной Звездой» контракт, срок которого не разглашается. В минувшем сезоне Бьелица представлял цвета турецкого клуба «Фенербахче», но принял участие всего в семи матчах в рамках Евролиги из-за травмы икроножной мышцы.

Его контракт с «Фенербахче» был рассчитан до конца сезона-2023/2024, но руководство не рассчитывало на игрока.

Тем временем для 37-летнего Теодосича предстоящий сезон станет первым в составе сербской команды. Ранее защитник представлял итальянский «Виртус».