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МБА разыграла шикарную комбинацию в матче с «Зенитом», исполнив аллей-уп

На данный момент проходит полуфинальный матч Кубка Кондрашина и Белова, в котором санкт-петербургский «Зенит принимает московскую МБА. На момент написания новости счёт — 72:56 в пользу хозяев.

Так, во время встречи защитник МБА Тимофей Якушин во время одного из розыгрышей завершил атаку московской команды эффектным аллей-упом на центрового Евгения Минченко.

Аллей-уп от Якушина на Минченко:

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ 28-летний Минченко выступал за саратовский «Автодор», в составе которого отыграл 35 матчей, набирая в среднем 8,1 очка, 4,3 подбора и 1,3 блок-шота за 18 минут на площадке.

Напомним, ранее состоялся другой полуфинальный матч Кубка Кондрашина и Белова, в котором встречались казанский УНИКС и нижегородский «Пари НН». Игра завершилась победой казанской команды со счётом 84:75.