Ховард может стать игроком «Голден Стэйт»

Баскетболист Дуайт Ховард, восемь раз участвовавший в Матчах всех звёзд НБА, в ближайшее время проведёт переговоры с «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает журналист Шэмс Чарания в своих социальных сетях со ссылкой на The Athletic.
По информации источника, команда из Сан-Франциско рассматривает возможность подписания контракта с центровым. В скором времени произойдёт встреча сторон.
Напомним, прошлый сезон Ховард провёл в тайваньской баскетбольной лиге. Последним клубом в НБА для баскетболиста был «Лос-Анджелес Лейкерс», за который он в сезоне-2021/2022 провёл 60 матчей, набирая в среднем 6,2 очка и собирая по 5,9 подбора за матч.
Ховард за свою карьеру успел поиграть за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Атланту Хоукс», «Хьюстон Рокетс», «Шарлотт Хорнетс», «Вашингтон Уизардс» и «Филадельфию Сиксерс».
- 15 сентября 2023
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