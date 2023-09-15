Ховард может стать игроком «Голден Стэйт»

Баскетболист Дуайт Ховард, восемь раз участвовавший в Матчах всех звёзд НБА, в ближайшее время проведёт переговоры с «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает журналист Шэмс Чарания в своих социальных сетях со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, команда из Сан-Франциско рассматривает возможность подписания контракта с центровым. В скором времени произойдёт встреча сторон.

Напомним, прошлый сезон Ховард провёл в тайваньской баскетбольной лиге. Последним клубом в НБА для баскетболиста был «Лос-Анджелес Лейкерс», за который он в сезоне-2021/2022 провёл 60 матчей, набирая в среднем 6,2 очка и собирая по 5,9 подбора за матч.

Ховард за свою карьеру успел поиграть за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Атланту Хоукс», «Хьюстон Рокетс», «Шарлотт Хорнетс», «Вашингтон Уизардс» и «Филадельфию Сиксерс».