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Трент Фрейзер исполнил дальний трёхочковый бросок с попаданием под сирену

Трент Фрейзер исполнил дальний трёхочковый бросок с попаданием под сирену
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На данный момент проходит полуфинальный матч Кубка Кондрашина и Белова, в котором санкт-петербургский «Зенит принимает московскую МБА. На момент написания новости счёт — 81:64 в пользу хозяев.

Кубок Кондрашина и Белова . 1/2 финала
15 сентября 2023, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 66
МБА
Москва
Зенит: Курич - 20, Дублевич - 18, Фрейзер - 15, Морман - 9, Хантер - 9, Карасёв - 5, Герасимов - 3, Жбанов - 2, Вольхин, Земский, Зубков, Торопов
МБА: Коновалов - 14, Лопатин - 12, Минченко - 9, Хоменко - 8, Барашков - 6, Якушин - 5, Трушкин - 3, Шейко - 3, Касаткин - 2, Личутин - 2, Савченко - 2, Клюев

Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер стал автором яркого момента, исполнив дальний бросок из-за дуги. Примечательно, что мяч оказался в корзине по окончании третьей четверти.

Фрейзер исполнил дальний бросок под конец четверти:

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ 25-летний Фрейзер отыграл 23 матча, набирая в среднем 13 очков, 3,4 передачи и 1,7 подбора за 22 минуты на паркете.

Напомним, ранее состоялся другой полуфинальный матч Кубка Кондрашина и Белова, в котором встречались казанский УНИКС и нижегородский «Пари НН». Игра завершилась победой казанской команды со счётом 84:75.

Победа УНИКСа:
УНИКС обыграл «Пари Нижний Новгород» и вышел в финал Кубка Кондрашина и Белова
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