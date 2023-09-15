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Трент Фрейзер исполнил дальний трёхочковый бросок с попаданием под сирену

На данный момент проходит полуфинальный матч Кубка Кондрашина и Белова, в котором санкт-петербургский «Зенит принимает московскую МБА. На момент написания новости счёт — 81:64 в пользу хозяев.

Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер стал автором яркого момента, исполнив дальний бросок из-за дуги. Примечательно, что мяч оказался в корзине по окончании третьей четверти.

Фрейзер исполнил дальний бросок под конец четверти:

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ 25-летний Фрейзер отыграл 23 матча, набирая в среднем 13 очков, 3,4 передачи и 1,7 подбора за 22 минуты на паркете.

Напомним, ранее состоялся другой полуфинальный матч Кубка Кондрашина и Белова, в котором встречались казанский УНИКС и нижегородский «Пари НН». Игра завершилась победой казанской команды со счётом 84:75.