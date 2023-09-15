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«Зенит» уверенно победил МБА и пробился в финал Кубка Кондрашина и Белова

«Зенит» уверенно победил МБА и пробился в финал Кубка Кондрашина и Белова
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Сегодня, 15 сентября, проходил полуфинальный матч Кубка Кондрашина и Белова, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московская МБА. Матч проходил на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге, вместимость которого 7140 зрителей. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе со Станиславом Валеевым. Матч завершился победой домашней команды со счётом 81:66.

Стартовая четверть проходила в равной борьбе, но баскетболисты «Зенита» сумели выйти вперёд в матче — 18:16. Следующая 10-минутка также прошла под контролем коллектива из Санкт-Петербурга, который сумел уйти к большому перерыву лидером — 24:21.

После небольшого отдыха ситуация на паркете не изменилась — МБА не могла оказать сопротивление противнику и проиграла третью четверть со счётом 16:22. В заключительные минуты матча преимущество хозяев было уже настолько огромным, что команды сбавили темп, из-за чего последняя четверть завершилась со счётом 17:13 в пользу «Зенита». Уверенная победа сине-бело-голубых — 81:66.

Отметим, что в финальном поединке «Зениту» предстоит встретиться с казанским УНИКСом. Встреча пройдёт 16 сентября в 18:30 мск.

Кубок Кондрашина и Белова. Календарь
Кубок Кондрашина и Белова. Турнирная таблица
Кубок Кондрашина и Белова . 1/2 финала
15 сентября 2023, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 66
МБА
Москва
Зенит: Курич - 20, Дублевич - 18, Фрейзер - 15, Морман - 9, Хантер - 9, Карасёв - 5, Герасимов - 3, Жбанов - 2, Вольхин, Земский, Зубков, Торопов
МБА: Коновалов - 14, Лопатин - 12, Минченко - 9, Хоменко - 8, Барашков - 6, Якушин - 5, Трушкин - 3, Шейко - 3, Касаткин - 2, Личутин - 2, Савченко - 2, Клюев
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