«Зенит» уверенно победил МБА и пробился в финал Кубка Кондрашина и Белова

Сегодня, 15 сентября, проходил полуфинальный матч Кубка Кондрашина и Белова, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московская МБА. Матч проходил на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге, вместимость которого 7140 зрителей. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе со Станиславом Валеевым. Матч завершился победой домашней команды со счётом 81:66.
Стартовая четверть проходила в равной борьбе, но баскетболисты «Зенита» сумели выйти вперёд в матче — 18:16. Следующая 10-минутка также прошла под контролем коллектива из Санкт-Петербурга, который сумел уйти к большому перерыву лидером — 24:21.
После небольшого отдыха ситуация на паркете не изменилась — МБА не могла оказать сопротивление противнику и проиграла третью четверть со счётом 16:22. В заключительные минуты матча преимущество хозяев было уже настолько огромным, что команды сбавили темп, из-за чего последняя четверть завершилась со счётом 17:13 в пользу «Зенита». Уверенная победа сине-бело-голубых — 81:66.
Отметим, что в финальном поединке «Зениту» предстоит встретиться с казанским УНИКСом. Встреча пройдёт 16 сентября в 18:30 мск.
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