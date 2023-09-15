Паскуаль — после победы над МБА: рад вернуться в наш дом, надеюсь, сезон будет отличным

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после победы над МБА (81:66) в полуфинальном матче Кубка Кондрашина и Белова отметил значимость игры перед своими болельщиками.
«Да-да, конечно, мне очень нравится быть здесь в окружении наших болельщиков, они нам очень помогают. Это удовольствие — вернуться сюда, в наш дом. Надеюсь, что вместе с нашими болельщиками у нас будет отличный сезон», — приводит слова Паскуаля пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.
Самым результативным игроком встречи стал защитник петербуржцев Кайл Курич, набравший 20 очков.
В финале Кубка Кондрашина и Белова «Зенит» встретится с казанским УНИКСом, который в своём полуфинале переиграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 84:75.
Кубок Кондрашина и Белова проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 16 сентября.
- 16 сентября 2023
-
01:15
-
00:52
-
00:25
- 15 сентября 2023
-
23:45
-
23:34
-
22:51
-
22:39
-
22:10
-
21:53
-
21:23
-
21:11
-
21:04
-
21:03
-
20:16
-
20:14
-
20:11
-
18:46
-
18:33
-
17:56
-
17:32
-
16:57
-
15:39
-
14:50
-
14:11
-
13:34
-
12:46
-
11:36
-
10:43
-
09:51
-
09:00
-
08:52
-
08:37
-
08:03
-
07:41
-
07:24