Паскуаль — после победы над МБА: рад вернуться в наш дом, надеюсь, сезон будет отличным

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после победы над МБА (81:66) в полуфинальном матче Кубка Кондрашина и Белова отметил значимость игры перед своими болельщиками.

«Да-да, конечно, мне очень нравится быть здесь в окружении наших болельщиков, они нам очень помогают. Это удовольствие — вернуться сюда, в наш дом. Надеюсь, что вместе с нашими болельщиками у нас будет отличный сезон», — приводит слова Паскуаля пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Самым результативным игроком встречи стал защитник петербуржцев Кайл Курич, набравший 20 очков.

В финале Кубка Кондрашина и Белова «Зенит» встретится с казанским УНИКСом, который в своём полуфинале переиграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 84:75.

Кубок Кондрашина и Белова проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 16 сентября.