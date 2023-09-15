Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Паскуаль — после победы над МБА: рад вернуться в наш дом, надеюсь, сезон будет отличным

Паскуаль — после победы над МБА: рад вернуться в наш дом, надеюсь, сезон будет отличным
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после победы над МБА (81:66) в полуфинальном матче Кубка Кондрашина и Белова отметил значимость игры перед своими болельщиками.

«Да-да, конечно, мне очень нравится быть здесь в окружении наших болельщиков, они нам очень помогают. Это удовольствие — вернуться сюда, в наш дом. Надеюсь, что вместе с нашими болельщиками у нас будет отличный сезон», — приводит слова Паскуаля пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Самым результативным игроком встречи стал защитник петербуржцев Кайл Курич, набравший 20 очков.

В финале Кубка Кондрашина и Белова «Зенит» встретится с казанским УНИКСом, который в своём полуфинале переиграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 84:75.

Кубок Кондрашина и Белова проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 16 сентября.

Материалы по теме
Гендиректор «Зенита» Церковный: не сомневались в Паскуале, он один из сильнейших тренеров
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android