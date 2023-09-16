Перкинс: НБА — всемирный бренд, кто тут стал чемпионом, может считать себя чемпионом мира
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Эксперт ESPN Кендрик Перкинс рассказал о том, кто может считать себя чемпионом мира.
«Когда я думаю об НБА, слово, которое приходит на ум – глобальная. НБА – всемирный бренд, это означает, что у нас играют баскетболисты со всей планеты. Некоторые международные игроки даже входят в мой топ-7 лучших в мире.
Поэтому любой, кто стал чемпионом НБА, на своём пути обыгрывал лучших оппонентов на планете. Значит, стал чемпионом мира. Другого пути нет, точка», – сказал Перкинс в эфире программы NBA Today.
Напомним, ранее американский легкоатлет Ноа Лайлз заявил, что в НБА, вероятно, играют лучшие игроки в мире, но они не могут называть себя чемпионами мира, если они при этом не встречаются с остальным миром.
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