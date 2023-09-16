Шэмс Чарания: «Голден Стэйт» подписал контракт с Усманом Гарубой

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что испанский центровой Усман Гаруба, находящийся в статусе свободного агента, подписал контракт с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Свободный агент центровой Усман Гаруба подписал двусторонний контракт НБА с «Голден Стэйт Уорриорз», сообщили мне источники и Энтони Слэйтер. Бывший игрок «Хьюстон Рокетс», выбранный в первом раунде драфта, набирал в среднем 8,2 очка и четыре подбора за матч в составе сборной Испании на чемпионате мира по баскетболу», — написал Чарания на своей странице в «Твиттере».

«Хьюстон Рокетс» выбрал Усмана Гарубу под 23-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2021 года. Проведя два сезона в составе «Хьюстона», Гаруба покинул клуб в статусе свободного агента.