«Лос-Анджелес Лейкерс» и Вандербилт договорились о четырёхлетнем контракте на $ 48 млн

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что форвард Джарред Вандербилт заключит с «Лос-Анджелес Лейкерс» новый четырёхлетний контракт на сумму $ 48 млн.
«Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джарред Вандербилт договорился о продлении контракта с клубом на четыре года на сумму $ 48 млн, сообщили The Athletic генеральный директор агентства Klutch Sports Рич Пол и агент Эрика Руис. Контракт является полностью гарантированным, у игрока есть опция на четвёртый сезон», — написал Чарания на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Джарред Вандербилт перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс» из «Миннесоты Тимбервулвз» в результате трёхстороннего обмена перед февральским дедлайном этого сезона. В 27 матчах за команду он в среднем набирал 6,9 очка и делал 6,5 подбора.
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